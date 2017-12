LPI-EF: Schläge nach Fahrstuhlstreit im Hausflur

Erfurt (ots) - Opfer von zwei unbekannten Tätern wurde am 21.12.2017, gegen 14:10 Uhr ein 43-jähriger Mann. Nachdem vier Männer in einem Fahrstuhl eines Wohnhauses am Erfurter Juri-Gagarin-Ring in Streit gerieten, schlugen und traten zwei der 3-er Gruppierung auf den Mann ein. Der dritte Mann war anwesend, handelte aber nicht gegen das Opfer. Die Täter konnten noch vor Eintreffen der Polizei flüchten. Der 43-jährige wurde aufgrund seiner Gesichtsverletzung in ein Erfurter Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell