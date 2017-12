LPI-EF: Werkzeuge gestohlen

Erfurt (ots) - Auf sechs hochwertige Akkuschrauber, 1 Bohrhammer, 1 Laser-Gerät und ein Bit-Set haben es dreiste Diebe in der Nacht vom 20.12.17 zum 21.12.17 abgesehen. Der oder die Täter betraten ein Baugrundstück in der Sömmerdaer Straße der Einheit und gelangten über das Baugerüst in das Gebäudeinnere. Aus einem dortigen Lagerraum wurde das Werkzeug im Wert von 3.000,00 Euro entwendet. Zeugenhinweise werden unter Angabe der Kennziffer 09-016211 an die Polizei Sömmerda (Telefon: 0363/3360) erbeten.

