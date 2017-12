LPI-EF: Verkehrsunfall - verletzte Fußgängerin

Erfurt (ots) - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es gestern Abend, gegen 21:30 Uhr, in Erfurt. Eine 21-jährige Frau wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, als sie in der Warschauer Straße von einem Pkw Kia angefahren wurde. Der 55-jährige Autofahrer fuhr in Richtung Riethstraße, als die Frau zwischen abgeparkten Autos zum Teil auf der Straße stand. Sie war dunkel bekleidet und die Straße war wenig beleuchtet, so dass die Fußgängerin vermutlich deshalb durch den Autofahrer erst zu spät erkannt wurde. Die Frau wird in einem Erfurter Krankenhaus ärztlich versorgt, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 2500,00 Euro.

