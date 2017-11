LPI-EF: Heute Abend ist es soweit - 19:00 Uhr startet das 2. Benefizkonzert "Abend der Filmmusik" in der Erfurter Thomaskirche

Erfurt (ots) - Instrumentale Klänge in einer Kirche - schon allein diese Kombination spricht für ein wunderbares Klangerlebnis. Kommt nun noch hinzu, dass die Auswahl der Musikstücke aus berühmten Filmmusiken erfolgte, ist die große Kunst der emotionalen Darbietung sicher nicht von der Hand zu weisen. Die Landespolizeiinspektion Erfurt, die Evangelische Thomasgemeinde in Erfurt und das Thüringer Polizeimusikkorps laden Sie und Ihre Familie, Mitarbeiter und Freunde, nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr, heute, 19:00 Uhr, zum zweiten Mal zu einer Benefizveranstaltung der besonderen Art und dem damit verbundenen Hörgenuss ein. In diesem Jahr ist es erstmals möglich, auch nach Ende der Versteigerung am Veranstaltungsabend spontan auf einen Musiktitel zu bieten. Torsten Stahlberg, der an diesem Abend durch das Programm führen wird, ist schon jetzt gespannt, welche Titel zusätzlich ausgewählt werden. Der Erlös der Veranstaltung kommt zu gleichen Teilen drei Projekten zugute, die auf Spenden und Fördergelder angewiesen sind: dem Projekt "Erfurter Seelensteine", dem Kinder- und Jugend-Theater "Die Schotte" und dem offenen Kinder- und Jugendhaus Roter Berg. Der Eintritt ist frei. Es besteht für Sie die Möglichkeit, die begünstigten Projekte auch heute Abend mit einer Spende zu unterstützen. Durch die Thomasgemeinde werden Bratwürste und Getränkeangeboten. Wir freuen uns sehr, Sie als Gast begrüßen zu dürfen.

