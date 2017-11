LPI-EF: Unfall an Fahrschulauto verursacht und geflüchtet - Fahrerlehrer stellt die Tatverdächtige

Sömmerda (ots) - Die negativen Verhaltensweisen anderer Verkehrsteilnehmer lernte gestern Abend eine 17-jährige Fahrschülerin kennen. Sie übte im Beisein ihres 54-jährigen Fahrlehrers auf einem Parkplatz in Sömmerda das Einparken. Zu diesem Zeitpunkt rangierte eine 32-jährige Fahrerin ihren Ford und stieß mit dem Fahrschulwagen zusammen. Anfangs einsichtig entschuldigte sich die Frau wegen des Unfalls. Während der Fahrlehrer die Polizei informierte, nutzte die Verursacherin aber die Gelegenheit, von der Unfallstelle zu flüchten. Geistesgegenwärtig wechselte die verwunderte Fahrschülerin auf den Beifahrersitz, so dass der Fahrlehrer die Verfolgung aufnahm. Das Fahrzeug konnte er später in Sömmerda stellen, als die Frau einen weiteren Unfall verursachte. Nach Eintreffen der Polizei wurden bei der Frau über 1,1 Promille festgestellt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

