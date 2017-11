LPI-EF: Wieder Einbrüche in Pkws zu verzeichnen - Taschen und Dokumente weg

Erfurt (ots) - Am 16.11.2017 wurde die Erfurter Polizei in mindestens drei Fällen darüber informiert, dass Handtaschen und Rucksäcke aus abgeparkten Pkws gestohlen wurden. Einige der Fahrzeugführer hatten nur kurz ihr Fahrzeug verlassen. Aber auch diese kurze Abwesenheit nutzen die Diebe, um schnelle Beute zu machen. Bitte lassen Sie keine Taschen in ihren Fahrzeugen! Auch wenn sie glauben, dass eine Tasche im Fußraum vermeintlich sicher versteckt ist, zeigen uns die aufgenommenen Anzeigen, dass auch viele Taschen aus dem Fußraum gestohlen werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell