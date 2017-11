LPI-EF: Verdächtige Anrufe im Landkreis Sömmerda häufen sich - Vorsicht ist geboten!

Sömmerda/Landkreis (ots) - In den vergangenen Tagen kam es zu einer auffälligen Häufung von verdächtigen Anrufen in mehreren Ortschaften des Landkreises Sömmerda. Der Polizei wurden bisher sechs Fälle bekannt, in denen sich eine Frau als Polizeibeamtin oder Mitarbeiterin der Notrufzentrale ausgab. Die angerufenen Personen wurden nach Wertgegenständen in ihren Wohnungen befragt. Die dreiste Betrügerin gab an, dass diese unter den polizeilichen Schutz gestellt werden sollen. Gleichzeitig wurden Bankdaten abgefragt. Um die Glaubwürdigkeit zu erhärten, wurde angegeben, dass es in den vergangenen Tagen in Wohnumfeld der Opfer Einbrüche gegeben hat und es nun Hinweise geben soll, die auf einen geplanten Einbruch bei den Angerufenen deuten. Die Anruferin sprach hochdeutsch ohne Akzent und wurde anhand der Stimme auf 40-50 Jahre geschätzt. Die Polizei warnt vor der Beantwortung derartiger Fragen. Durch Polizeibeamte oder Mitarbeiter von Notrufzentralen werden solche Telefonate nie geführt. Bitte erteilen Sie keine Auskünfte am Telefon und informieren umgehend die Polizei über den Anruf.

