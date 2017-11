LPI-EF: Sichtbar abgelegtes Mobiltelefon gestohlen

Erfurt (ots) - Der oder die unbekannte(n) Täter verschafften sich in dem kurzen Tatzeitraum vom 15.11.17, 23:50 Uhr bis 16.11.17, 00:30 Uhr Zutritt auf das teilweise umfriedete Malzwerkgelände in Erfurt. An dem Gebäude wurde eine Scheibe eingeschlagen, der oder die Täter gelangten so in das Gebäudeinnere und entwendeten ein sichtbar auf dem Tisch abgelegtes IPhone. Zeugenhinweise werden an den ID Nord unter der Rufnummer 0361/78400 erbeten.

