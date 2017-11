LPI-EF: Eltern verhinderten vielleicht einen größeren Brand

Erfurt (ots) - Durch aufmerksame Eltern, die ihre Kinder aus der Schule am Erfurter Rabenhügel abholen wollten, konnte vielleicht ein größerer Brandschaden verhindert werden. Die Eltern stellten am 15.11.17, gegen 16:20 Uhr den Brand in einem Nebengebäude der Schule fest und informierten die Lehrer. In dem Nebengebäude hatte(n) der oder die unbekannte(n) Täter Unrat angezündet. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, es kam zu keinem Gebäudeschaden. Zeugenhinweise, die Personen unmittelbar vor der Tat in dem Nebengebäude gesehen haben, werden an die Polizei Erfurt-Süd unter der Rufnummer 0361/7443-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell