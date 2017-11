LPI-EF: Dienstunfähig nach Würgeangriff

Erfurt (ots) - Der Notruf eines Mädchens aus Sömmerda führte am Abend des 14.11.17, gegen 20:15 Uhr, letztlich zur Dienstunfähigkeit eines Polizeibeamten. Ihr Bruder rastet aus, so der Inhalt des Anrufs. Bereits beim Eintreffen der Beamten am Tatort zeigte sich der 29-jährige Wohnungsmieter extrem aggressiv. Nachdem anfängliche Schlagversuche gegen die Beamten misslangen, griff der Beschuldigte einen 51-jährigen Beamten an den Hals und drückte zu. Das Würgen gegen den Beamten konnte unterbunden werden. Die zur Unterstützung hinzueilenden Beamten konnten den Mann unter Kontrolle bringen und vorläufig festnehmen. Die Mutter des Täters kam hinzu und wollte mit aller Macht die Festnahme ihres Sohnes verhindern. Der verletzte Polizist konnte noch am Abend das Krankenhaus verlassen, aber keinen Dienst mehr verrichten.

