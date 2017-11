LPI-EF: Motorradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und kann gestellt werden

Landkreis Sömmerda (ots) - Ein stark beschädigtes Polizeifahrzeug, ein schwer verletzter Motorradfahrer und eine Vielzahl von Anzeigen sind das Ergebnis einer Verkehrskontrolle am späten Abend des 14.11.17 im Landkreis Sömmerda. Ein Motorradfahrer sollte kontrolliert werden, da an der KTM kein Kennzeichen angebracht war und die Beleuchtung fehlte. Der Motorradfahrer versuchte zu flüchten. Als er ohne erkennbaren Grund und völlig im Dunkeln vor dem Streifenwagen stark abbremste, wich der Fahrer des Polizeifahrzeuges aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In diesem Moment wechselte auch der Motorradfahrer die Fahrspur, so dass der Zusammenstoß unausweichlich war. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich an der Schulter. Auch in diesem Moment wollte er wieder flüchten, konnte aber vorläufig festgenommen werden. Der Drogenvortest war positiv, der 28-jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, das Motorrad war nicht versichert. Einen Eigentumsnachweis für das Motorrad konnte er nicht vorlegen. Im Rahmen der Durchsuchung wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden, die er bei sich trug.

