LPI-EF: Warnmeldung! - Enkeltrickbetrug in zwei Fällen misslungen

Sömmerda (ots) - Am 14.11.2017 wurden der Polizei Sömmerda gleich zwei Fälle des sogenannten Enkeltrickbetruges bekannt. Die Masche der unbekannten Täter ist meist ähnlich. Sie rufen ältere Menschen an und geben sich als Verwandte (meist Enkel, Neffe, Nichte) aus. Sie bitten um Bargeld, welches zeitnah zurückgezahlt werden soll. Unterstützend bieten die dreisten Betrüger auch an, dass sie ein Taxi vorbeischicken, welches die Opfer zur Bank fährt. Bei den beiden gestrigen Fällen kam es glücklicherweise nicht zu Geldübergaben, da beide Frauen (81 und 86 Jahre) misstrauisch wurden. Die Polizei bittet die Bürger darum, telefonischen Geldforderungen mit Vorsicht zu begegnen. Geld sollte nur an wirkliche Verwandte, die dem Geber persönlich bekannt sind, übergeben werden. Eine Geldübergabe an vermeintliche Freunde der Verwandten sollte nicht leichtfertig erfolgen.

