LPI-EF: Anzeigenbegehren endet mit Festnahme

Erfurt (ots) - Am 13.11.2017, gegen 19:25 Uhr, suchte ein 22-jähriger afghanischer Bürger die Wache der Bundespolizei auf. Er gab an, dass er durch mehrere Personen angegriffen wurde und mit einem Messer bedroht wurde. Bei den Tätern soll es sich vermutlich auch um afghanische Männer handeln, so die derzeitigen Erkenntnisse. Die Beamten der Landespolizei übernahmen den Sachverhalt. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass gegen den mit 2,3 Promille alkoholisierten Geschädigten ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Neben der Anzeigenaufnahme zum Nachteil des 22-jährigen wird er nun einem Haftrichter zur weiteren Entscheidung über den Haftbefehl vorgeführt.

