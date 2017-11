LPI-EF: Schulwegunfall glücklicherweise ohne größere Verletzungen

Erfurt (ots) - Ein 11-jähriger Erfurter hatte heute Morgen einen Schutzengel dabei, als er gegen 07:45 Uhr mit dem Fahrrad in die Schule fahren wollte. Eine 38-jährige Skoda-Fahrerin hielt verkehrsbedingt im Bereich der Theaterstraße/Lutherstraße. Beim Anfahren des Pkw kam es zum Zusammenstoß mit dem auf dem Gehweg fahrenden und die Straße querenden Kindes. Das Kind wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Fahrrad und am Pkw entstand nur geringer Sachschaden.

