LPI-EF: Verkehrsunfall endet glimpflich

Erfurt (ots) - Am 14.11.2017, kam es gegen 06:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Im Bereich der Ortsverbindungsstraße zwischen Zimmernsupra und Alach fuhren drei Fahrzeuge hintereinander in Richtung Alach. Eine 56-jährige Kia-Fahrerin wollte den vor ihr fahrenden Pkw überholen und beachtete beim Ausscheren nicht, dass sich bereits eine 27-jährige VW-Fahrerin neben ihr befand, da sie schon zum Überholen angesetzt hatte. Die VW-Fahrerin versuchte noch auszuweichen und wurde in die Leitplanke gedrückt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

