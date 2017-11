LPI-EF: Diebstahl aus Firma

Sömmerda (ots) - An der Langen Brücke in Sömmerda kam es zwischen dem 10.11.17 und 13.11.17 zu einem Einbruch in eine Firma. Der oder die unbekannte(n) Täter hebelten ein Fenster zum Gebäude auf und gelangten so in das Innere. In der Werkstatt wurden Schränke aufgebrochen und durchsucht. Es wurden mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 8.200,00 Euro entwendet. Zeugenhinweise werden an die PI Sömmerda unter der Telefonnummer 03634-3360 erbeten.

