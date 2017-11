LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei - Wer kennt die Person?

3 weitere Medieninhalte

Erfurt (ots) - Am 10.06.2017, gegen 13:56 Uhr, vergaß die Geschädigte ihre Handtasche in der Straßenbahn der Linie 5 in Richtung Erfurt-Zoopark. Ein unbekannter männlicher Zeuge fand die Tasche und übergab diese an den Fahrer. Die weibliche Täterin, welche auf dem Platz hinter dem Fahrer saß und somit die Übergabe mitbekam, gab sich in der Folge als Eigentümerin aus und ließ sich die Tasche aushändigen. Die Täterin verließ an der Haltestelle Ilversgehofener Platz die Bahn. Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer kennt die auf dem Foto abgebildete Person? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Erfurt-Nord unter der Rufnummer 0361/78400 entgegen.

