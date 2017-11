LPI-EF: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden

Erfurt (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am 13.11.2017, gegen 07:00 Uhr, in Erfurt-Bindersleben. Ein 39-jähriger Opel-Fahrer wollte von Alach kommend nach links in die Gottstedter Landstraße einbiegen. Vermutlich aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem sich im Kreuzungsbereich befindlichen Kleintransporter. Beide Fahrzeugführer wurden durch die Wucht der Kollision leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 20.000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell