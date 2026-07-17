Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Zwei Verletzte nach Kellerbrand

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Goch (ots)

Offensichtlich durch Stemmarbeiten im Keller eines Wohnhauses an der Kalbecker Straße in Goch war heute vormittag ein Brand in der Elektroverteilung des Gebäudes ausgebrochen. Zwei Arbeiter wurden teils schwer verletzt, als sie bei den Arbeiten eine Stromleitung beschädigten. Dabei kam es zu einem Kurzschluss, durch den der Brand ausgelöst wurde. Die beiden Männer wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Ein Feuerwehrmann musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt werden. Der Bewohner des Hauses blieb unverletzt, er hatte das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Zum Eigenschutz der Einsatzkräfte konnten die Löscharbeiten erst beginnen, nachdem der Stromversorger das Gebäude vom Netz getrennt hatte. Dann gestalteten sich die Löscharbeiten als unkompliziert, der Brand war schnell unter Kontrolle. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist das Haus jedoch derzeit unbewohnbar. Es ist Gebäudeschaden in unklarer Höhe entstanden. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Löschzüge Stadtmitte unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Bömler.

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