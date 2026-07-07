Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Flächenbrand gefährdet abgestellte Fahrzeuge

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Goch (ots)

Vermutlich durch eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe hat der Grünstreifen des PKW-Parkplatzes am Gocher Kastell auf einer Fläche von rund 30 qm gebrannt. Die Flammen bewegten sich unmittelbar auf abgestellte PKWs zu. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Goch konnten sie gerade noch rechtzeitig ablöschen.

Aktuell ist die Gefahr für Wald- und Flächenbrände in unserer Region sehr hoch. Der Deutsche Wetterdienst gibt für heute die zweithöchste Gefahrenstufe bei Waldbrand- und Grasland-Feuerindex an. Rauchen und offenes Feuer im Wald ist eh verboten. Aber auch wer achtlos Zigarettenkippen auf Grün- oder Strauchflächen schnippt riskiert, ein Feuer zu verursachen. Gerade jetzt bei der trockenen Witterung ist die Brandgeschwindigkeit von Gras besonders hoch. Dazu kommt der derzeit teils starke Wind. Zunächst kleine Entstehungsbrände können sich rasend schnell ausbreiten und große Schäden verursachen. Die Feuerwehr Goch ruft daher zu besonderer Achtsamkeit auf.

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