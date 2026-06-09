Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: KORREKTUR: Schwerer Verkehrsunfall: 33-jähriger wurde von Feuerwehr befreit

Goch (ots)

Bei der Meldung zu dem VU heute früh ist uns ein Fehler unterlaufen. Bei dem verunfallten Fahrzeug handelt es sich um einen Skoda und nicht um einen BMW, wie fälschlich geschrieben. Hier die korrigierte Meldung:

Gegen 2.20 Uhr heute früh wurden Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Goch zu einem Verkehrsunfall in Pfalzdorf alarmiert. Das E-Call-System des Fahrzeuges hatte den Notruf automatisch abgesetzt. Zunächst waren der Ort und die Lage unklar. Stadtbrandinspektor Stefan Pieper entdeckte auf der Anfahrt den verunfallten Skoda auf der B9 zwischen Pfalzdorf und Bedburg-Hau. Der Wagen war frontal gegen einen Baum geprallt. Der 33-jährige Fahrer aus Schwalmtal war alleine unterwegs. Zum Glück war er nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt, sondern "nur" eingeschlossen. So konnten die Einsatzkräfte zügig einen Zugang für den Rettungsdienst schaffen und die Person technisch problemlos aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert.

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