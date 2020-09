Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Mitarbeiter kam mit Gefahrgut in Kontakt

Goch (ots)

Ein Mitarbeiter eines Entsorgungsunternehmens musste heute Vormittag ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem er womöglich mit einem gesundheitsgefährdenden Stoff in Kontakt gekommen war. Er war als Beifahrer auf einem Glasabfall-Sammelfahrzeug unterwegs. Vermutlich befand sich in einer der zur Entsorgung aufgenommenen Flaschen eine Flüssigkeit, die Symptome wie Schwindel und Kopfschmerzen auslöste. Darüber klagte der Beifahrer, der Fahrer des Müllfahrzeuges hatte keine Symptome. Er stellte das Fahrzeug auf dem Betriebsgelände des Entsorgungsunternehmens ab. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Goch führten unter schwerem Atemschutz Luftmessungen an Fahrzeug und Beladung durch. Es konnte kein Gefahrstoff festgestellt werden. Auch wurde keine Flüssigkeit in dem Glasmüll entdeckt, die die Symptome ausgelöst haben könnte. Weitere Maßnahmen seitens der Feuerwehr waren daher nicht nötig.

