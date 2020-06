Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Verpuffung löst Brandmeldeanlage aus

Goch (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes hat sich in der Luft-Absauganlage eines Industrieunternehmens an der Daimlerstraße in Goch eine Verpuffung ereignet. Dort werden industrielle Lösemittel recycelt. Gegen 12.40 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage aus und alarmierte die Feuerwehr.

Bei der Verpuffung traten Gase aus, die größtenteils sofort wieder verbrannt sind. Mutmaßlich sind nur kleine Mengen in die Atmosphäre gelangt. Die Feuerwehr konnte keine giftigen Dämpfe in der Luft nachweisen. Die Anlage ist außer Betrieb genommen worden, der Betreiber ermittelt nun die Ursache des Defektes. Menschen wurden durch die Verpuffung nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Pressesprecher

Torsten Matenaers

Telefon: +49 (0)172 / 25 66 517

E-Mail: presse@feuerwehr-goch.de

http://www.feuerwehr-goch.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell