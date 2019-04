Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Vekehrsunfall auf der Kalkarer Straße

Goch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall heute früh auf der Kalkarer Straße wurde ein 78-jähriger Mann aus Bedburg-Hau schwer verletzt. Er war in seinem PKW Mercedes in Richtung Goch unterwegs als er etwa 1500 m hinter dem Kreisverkehr Lindchen frontal gegen einen Baum am Straßenrand prallte. Der Mann befand sich alleine in seinem Auto. Er wurde durch den Aufprall in dem Fahrzeug eingeschlossen. Das bedeutet: Die Fahrertür war ohne technisches Gerät nicht zu öffnen. Eingeklemmt war er jedoch nicht. Daher konnte er, nachdem die Fahrertür mit einer hydraulischen Schere entfernt worden war, ohne den Einsatz weiterer technischer Maßnahmen dem Rettungsdienst übergeben werden.

Die Löschzüge Stadtmitte und der Löschzug Pfalzdorf wurden um 3.38 Uhr alarmiert. Vor Ort waren 30 Einsatzkräfte mit 6 Fahrzeugen. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieben Fahrzeuge der Feuerwehr vor Ort und leuchteten die Unfallstelle aus. Um 6.00 Uhr war der Einsatz dann für das letzte Fahrzeug beendet.

