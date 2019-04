Hessisches Polizeipräsidium für Technik (HPT)

HPT: Optimierung des Digitalfunknetzes für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Gemeinde Grebenhain im Vogelsbergkreis

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

In der Gemeinde Grebenhain wurden am 25.04.2019 mit der Vertragsunterzeichnung zum Bau einer Digitalfunk Basisstation die Weichen für die weitere Optimierung des Digitalfunknetzes im Vogelsbergkreis gestellt.

Der Bürgermeister der Gemeinde Grebenhain, Herr Sebastian Stang, die Erste Beigeordnete Martina Hornung und der Leiter der Autorisierten Stelle im Hessischen Polizeipräsidium für Technik (HPT) Tobias Herr, setzten hierzu im Dorfgemeinschaftshaus in Grebenhain-Zahmen die nötigen Signaturen unter den Vertrag zum Bau der Tetra-Basisstation.

Den Weg zur Vertragszeichnung ebneten unter anderem EKHK Markus Hannappel (HPT), welcher sich für den Aufbau der Funkinfrastruktur der BOS in Hessen verantwortlich zeichnet, sowie PHK Christian Hartmann, dem für Grebenhain standortverantwortlichen Akquisiteur aus dem HPT.

Der Bau einer neuen Station wird zu einer deutlichen Verbesserung der Netzqualität in den Ortschaften Bannerod, Heisters, Zahmen, Metzlos, MetzlosGehaag und WünschenMoos führen. Mit der nun anstehenden Erschließung wird die Kommunikation der Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und den Katastrophenschutzeinheiten weiter verbessert werden. Auch wird der Bau der Basisstation positiven Einfluss auf die Alarmierung der örtlichen Einsatzkräfte haben, welche hessenweit seit geraumer Zeit die Umstellung von der analogen Funkmeldetechnik hin zum TETRA-Digitalfunk vollziehen. Der Neubau eines Funkmastes in Grebenhain ist notwendig, da die momentane Funkversorgung des Digitalfunks in diesem Bereich nicht den definierten Anforderungen des Landes Hessen entspricht, so Tobias Herr.

Neben dem Hessischen Polizeipräsidium für Technik zeichnet sich maßgeblich der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) - Niederlassung Ost in Fulda - für die Planungen aller Funkstandorte und vor allem für die bauliche Umsetzung der Gewerke verantwortlich.

Bürgermeister Sebastian Stang und die Erste Beigeordnete Martina Hornung zeigten sich sehr erfreut über die zukünftig flächendeckende Versorgung, die in der Folge auch nicht nur einen technischen und taktischen Mehrwert für die Einsatzkräfte abbilden wird, sondern auch ein Plus an Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet.

"Die Feinjustierung des Digitalfunknetzes im Land schreitet voran"

Im bundesweiten Vergleich ist Hessen in Sachen Netzabdeckung bereits heute sehr gut aufgestellt. Mit derzeit 439 Basisstationen wird dafür gesorgt, dass die hessischen Feuerwehren, Rettungsdienste, Hilfsorganisationen und Polizei nahezu flächendeckend den BOS-Digitalfunk nutzen können, so Markus Hannappel.

Landesweit ist in den kommenden Jahren die Inbetriebnahme von über 40 weiteren Basisstationen geplant. Für die Basisstation in der Gemeinde Grebenhain nimmt das Land rund 300.000 Euro in die Hand. Darüber hinaus finanziert das Land Hessen auch den gesamten Betrieb des Funknetzes und setzt somit den gesetzlichen Auftrag zum Aufbau und der Unterhaltung einer landesweiten Funkinfrastruktur um. Die neue Basisstation in Grebenhain ist die 21. dieser Art im Vogelsbergkreis.

Für die Errichtung und den Betrieb des hessischen Digitalfunknetzes sind die rund 80 Beschäftigten der Abteilung 4, BOS-Funk Hessen des Hessischen Polizeipräsidiums für Technik (HPT) in Wiesbaden, davon zwölf Mitarbeiter rund um die Uhr im Schichtbetrieb, zuständig. Derzeit werden durch das Netz über 100.000 Teilnehmer aus dem Bereich der Feuerwehren, Polizei, Rettungsdienste und Hilfsorganisationen erreicht. Neben dem eigentlichen Sprachfunk setzt Hessen als Vorreiter und derzeit noch einziges Bundesland das Netz auch für die digitale Alarmierung der nicht polizeilichen Kräfte (Feuerwehren, Rettungsdienste, Hilfsorganisationen) ein.

Rückfragen bitte an:



Hessisches Polizeipräsidium für Technik (HPT)

Pressestelle

Thorsten Abel

Telefon: 0611-8801-5122

E-Mail: pressestelle.hpt@polizei.hessen.de

https://www.polizei.hessen.de/dienststellen/hessisches-polizeipraesid

ium-fuer-technik/

Original-Content von: Hessisches Polizeipräsidium für Technik (HPT), übermittelt durch news aktuell