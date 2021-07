FF Nordkirchen: Generalversammlung Löschzug Südkirchen

Freiwillige Feuerwehr Nordkirchen

Zur Generalversammlung 2020 hatte der Löschzugführer Markus Klotz die Südkirchener Wehrmänner am vergangenen Samstag (26.06) in das Gerätehaus an der Cappenberger Straße eingeladen.

"Ich freue mich Euch zur Generalversammlung des vergangenen Verrückten Jahres heute hier begrüßen zu dürfen.", leitete Klotz die Versammlung ein. Normalerweise findet die Generalversammlung immer zu Beginn eines jeden Jahres statt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte musste diese in 2020 abgesagt und wird nun zum jetzigen Zeitpunkt abgehalten.

Neben den Mitgliedern der Einsatz- und Ehrenabteilung waren auch Bürgermeister Dietmar Bergmann, Kreisbrandmeister Christoph Nolte sowie die Leitung der Nordkirchener Feuerwehr mit Manfred Schäper, Markus Heitkamp und Marc Lohoff der Einladung gefolgt.

Bürgermeister Dietmar Bergmann schloss sich den Grußworten des Südkirchener Löschzugführers an und überbrachte den Dank der Verwaltung und Bevölkerung für den ehrenamtlichen Einsatz der Feuerwehrleute. Weiter berichtete Bergmann aus Sicht der Gemeindeverwaltung über die besonderen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Zudem erläuterte der Bürgermeister den aktuellen Stand in Sachen "Feuerwehrgerätehaus Südkirchen".

Manfred Schäper, Leiter der Feuerwehr Nordkirchen, sprach allen Kameraden ein Dankeschön für das disziplinierte Verhalten in der noch andauernden Pandemie aus: "Nur durch euer umsichtiges Handeln können sich die Einwohner auf eine schlagkräftige Feuerwehr verlassen." Dies spiegelt auch der Bericht seines Stellvertreters Marc Lohoff über die Aus- und Fortbildungen wider. Auch wenn die Aus- und Weiterbildung im Verlauf des Jahres nahezu komplett zum Erliegen gekommen sei, konnten einigen Kameraden vor dem Lockdown Lehrgänge absolvieren, berichtete Lohoff. Tom Feldmeyer und Tim Hane haben den Grundlehrgang absolviert. Andreas Diemel hat den Atemschutzgeräteträger-Lehrgang besucht. Jürgen Stolle hat sich im Umgang mit der Motorsäge ausbilden lassen und Markus Klotz an einem Fachsymposium zum Thema "Atemschutzunfall" teilgenommen.

Aufgrund der absolvierten Lehrgänge und der Dienstzeit sprach der Leiter der Feuerwehr, Manfred Schäper folgende Beförderungen aus: Tim Hane - Feuerwehrmann Oliver Hane und Lucas Lohoff - Oberfeuerwehrmann Stephan Böcker - Oberbrandmeister

Christoph Nolte, Kreisbrandmeister der Feuerwehren im Kreis Coesfeld freute sich über die Einladung nach Südkirchen: "Kameradschaft fehlt den einzelnen Feuerwehren, aber auch mir fehlt der Kontakt zu den Löschzügen der Feuerwehren in unserem Kreis." Nolte überbrachte Grüße des Landrates und erzählte kurz über die Arbeit der Kreisbrandmeisterei und Kreisverwaltung.

Aber Christoph Nolte war nicht mit leeren Händen nach Südkirchen gekommen. Im Gepäck hatte er eine Ehrung für den stellvertretenden Leiter der Feuerwehr, Marc Lohoff. Dieser hatte im Jahr 2018 zusammen mit dem Jugendfeuerwehrwart die Werbetrommel für den Nachwuchs gerührt: "Mit dem gleichzeitigen Übertritt von 10 Jugendlichen aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung gab es einen großen Bedarf die freien Plätze zu füllen. Hierzu hast du zusammen mit Tobias Heitkamp, Werbung in der Gesamtschule betrieben. Und das mit Erfolg: Die Lücke konnte vollständig geschlossen werden. Auch deine Besuche beim Kreiszeltlager waren stets beliebt, denn du hattest immer eine Kühltasche voll mit Eis dabei.", hieß es in der Laudatio.

Im Anschluss verlieh Kreisbrandmeister Christoph Nolte die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Nordrhein-Westfalen in Bronze an den sichtlich überraschten Marc Lohoff.

