Freiwillige Feuerwehr Nordkirchen

FF Nordkirchen: Einsatzreicher Samstag: Brandmeldeanlage, Ölspur, Kleinbrand, Ast auf Fahrbahn

Nordkirchen (ots)

Fünf Einsatzstellen hielten die Freiwillige Feuerwehr der Schlossgemeinde am Samstag auf Trab.

Gegen kurz nach vier am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr zum ersten Einsatz gerufen. Die Brandmeldeanlage an der Fachhochschule für Finanzen hatte ausgelöst. Am Objekt konnten weder Feuer noch andere Umstände für die Auslösung ausfindig gemacht werden. Der Einsatz konnte nach rund 30 Minuten beendet werden. Im Einsatz waren die Löschzüge Nordkirchen, Südkirchen und Capelle sowie die Feuerwehr Lüdinghausen mit der Drehleiter und ein Rettungswagen.

Um 11.25 Uhr wurden die Kameraden aller drei Löschzüge erneut alarmiert. Dieses Mal zu einer gemeldeten Ölspur über mehrere Kilometer von der Kreuzung Münsterstraße / Ermener Straße. Bei der scheinbaren Ölspur handelte es sich um Wasser das bereits größtenteils auf dem heißen Asphalt verdunstet war. Somit konnten alle Einsatzkräfte wieder einrücken.

Der dritte Einsatz rief um 18.21 Uhr den Löschzug Nordkirchen auf den Plan. Am Wanderunterstand "Spatzenvilla" im Kreuzungsbereich Münsterstraße / Altendorf sollte eine Wiese brennen. Vor Ort waren bereits Passanten tätig geworden die parallel zum absetzen des Notrufes einen Feuerlöscher eingesetzt hatten um den Brand einzudämmen. Die Wiese verbrannte auf rund 2 Quadratmetern. Die Feuerwehr führte umfangreiche Nachlöscharbeiten durch und wässerte sowohl die Wiese als auch einen angrenzenden Busch um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Warum die Wiese in Brand geraten war ist unklar. Verletzt wurde niemand.

Noch an dieser Einsatzstelle erhielt der Einsatzleiter durch eine Autofahrerin die Information das auf der Straße "Am Schloßpark" in Höhe des Sportplatzes ein Ast auf die Fahrbahn gefallen sei. Die Erkundung ergab, dass noch ein weiterer Ast lose im Baum hing und auf die Straße zu fallen drohte. Über die Leitstelle wurde die Drehleiter der Feuerwehr Lüdinghausen nachalarmiert. Mithilfe dieser konnte die Gefahr beseitigt und weitere Äste entfernt werden.

Noch während des laufendes Einsatzes am Sportplatz krachte im gegenüberliegenden Schlosspark ein weiterer Ast zu Boden. Die Feuerwehr entfernte diesen Ast vom Gehweg. Es konnten keine weiteren losen Äste ausfindig gemacht werden.

Freiwillige Feuerwehr Nordkirchen

Tobias Heitkamp

http://www.ff-nordkirchen.de

