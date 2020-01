FF Nordkirchen: Löschzug Nordkirchen feiert Jahresfest

Freiwillige Feuerwehr Nordkirchen

Der Löschzug Nordkirchen hatte alle Mitglieder am vergangenen Samstag zu seinem traditionellen Jahresfest eingeladen. Die Löschzugführer Markus Heitkamp und Andreas Boländer ließen das Jahr 2019 in einer kurzen Rede Revue passieren. Ein besonderes Augenmerk lag hier vor allem auf der gestiegenen Zahl der Einsätze. So wurde der Löschzug Nordkirchen im Jahr 2019 zu 83 Einsätzen alarmiert. "Wir sind froh, dass wir Leute haben die ihr Leben für andere riskieren.", dankte Bürgermeister Dietmar Bergmann im Namen von Rat, Verwaltung und allen Bürgerinnen und Bürgern den Feuerwehrfrauen und -männern für ihren Einsatz.

Neben den Einsätzen haben auch wieder viele Kameraden an Leistungsnachweisen teilgenommen. Jörg Grallert hat bereits zum zehnten Mal am Leistungsnachweis der Feuerwehren des Kreises Coesfeld teilgenommen. Aus diesem Grund erhielt er aus den Händen von Manfred Schäper als Leiter der Feuerwehr das Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Gold auf blauem Grund. Die dritte Teilnahme konnte Manfred Schäper bei der Oberfeuerwehrfrau Vivien Jegust verzeichnen. Sie erhielt das Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Silber.

Aufgrund ihrer Dienstzeit und mit Erfüllung aller erforderlichen Lehrgänge wurde Rona Münte zur Oberfeuerwehrfrau befördert. Ebenfalls alle Lehrgänge haben Maximilian Wilde und Tim Heitkamp absolviert. Sie wurden zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Einige Lehrgänge mehr hat Hauptbrandmeister Georg Hoog in seiner Feuerwehrlaufbahn absolviert. Der ehemalige Gemeindejugendfeuerwehrwart und Atemschutzgerätewart ist im Alter von 60 Jahren auf eigenen Wunsch in die Ehrenabteilung übergetreten. Manfred Schäper dankte ihm für seine langjährige Arbeit und überreichte ihm die Urkunde für die Übernahme in die Ehrenabteilung. Aus den Händen von Löschzugführer Markus Heitkamp erhielt Hoog die blau-silberne Kordel für seine Dienstmütze.

Ulrich Seiler trat am 01.04.1969 in die Freiwillige Feuerwehr Nordkirchen ein und war bis er 2015 in die Ehrenabteilung übertrat Mitglied der Einsatzabteilung des Löschzuges. Auf dem Jahresfest erhielt er für die 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr die Ehrennadel in Gold des Verbandes der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen.

Einen Blumenstrauß als Zeichen der Dankbarkeit erhielten Andrea Schäper, Mechthild Heitkamp und die gute Fee des Löschzuges Maria Jung.

