FF Nordkirchen: Generalversammlung des Löschzuges Südkirchen / Markus Klotz folgt auf Thomas Quante

Südkirchen (ots)

Zur Generalversammlung traf sich der Löschzug Südkirchen am Samstag (04. Januar) im Feuerwehrgerätehaus. Löschzugführer Thomas Quante begrüßte neben den zahlreich erschienenen Mitgliedern auch den Bürgermeister Dietmar Bergmann, Kreisbrandmeister Christoph Nolte sowie den Leiter der Feuerwehr Manfred Schäper und dessen Stellvertreter Marc Lohoff.

Der Löschzug Südkirchen wurde in 2019 zu 43 Einsätzen alarmiert, was im Vergleich zum Jahr 2018 (31 Einsätze) einer Steigerung von rund 40 Prozent entspricht. Der Schwerpunkt der Alarmierungen lag, wie in den vergangenen Jahren auch, auf der technischen Hilfeleistung. Diese reichten vom "Kleintier in Notlage" bis zur immer häufiger auftretenden Unterstützung des Rettungsdienstes bei der Versorgung und Rettung von Patienten.

Neben den Einsätzen beteiligte sich der Löschzug auch aktiv am Dorfleben, zum Beispiel der Teilnahme an dem von vielen Vereinen auf dem Kirchplatz veranstalteten Weihnachtsmarkt im Dezember organisierten die Mitglieder den traditionellen Ostertanz im Feuerwehrgerätehaus an der Cappenberger Straße. Diese Veranstaltung lockt in jedem Jahr viele Besucher in die Fahrzeughalle der Feuerwehr.

Nachwuchssorgen gibt es trotz des Wechsels von zwei Kameraden in die Ehrenabteilung nicht. "Die Mitgliederzahl befindet sich mit aktuell 39 Einsatzkräften auf einem Höchststand.", erklärt Thomas Quante. Hierzu trägt auch insbesondere die Jugendfeuerwehr bei, aus der die Löschzüge der Gemeinde stetig neue Mitglieder in die Einsatzabteilung übernehmen. So ist es nicht verwunderlich, dass mit Tom Feldmeyer ein weiterer Kamerad aus der Jugendfeuerwehr den Löschzug unterstützt. Aufgrund seiner Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr wurde er zum Feuerwehrmann befördert. Ebenfalls neu in den Löschzug aufgenommen wurde Tim Hane.

Die gestiegenen Einsatzzahlen machen es notwendig, dass die Kameraden sich stetig fortbilden. Das haben im vergangenen Jahr auch Matthias Wemer und Clemens Balke getan. Beide wurden zum Unterbrandmeister befördert, nachdem sie die vorgeschriebenen Lehrgänge dafür besuchten. Balke hatte zudem bereits zum dritten Mal am Leistungsnachweis der Feuerwehren im Kreis Coesfeld teilgenommen. Er erhielt das Leistungsabzeichen in silber. Des Weiteren hat Markus Janßen als ausgebildeter Höhenretter der Berufsfeuerwehr Dortmund einen Lehrgang zum Thema "Absturzsicherung" für alle Mitglieder der Feuerwehr durchgeführt.

Die bereits auf dem Verbandsfest im November für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr geehrten Mitglieder Markus Quante und Markus Klotz erhielten von den Löschzugführern Bernd Eggenstein und Thomas Quante einen Essensgutschein als Anerkennung für ihre Dienste. Theo Naber ist hingegen schon Teil der Ehrenabteilung und bereits seit 50 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr. Aus diesem Grund konnte er aus den Händen von Kreisbrandmeister Christoph Nolte die Ehrennadel des Verbandes der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen entgegennehmen. Naber erhielt einen Frühstückskorb.

Zur Wahl standen an diesem Abend der Posten des Schriftführers und des Kassierers. Als Schriftführer wurde Thomas Erdmann einstimmig in seinem Amt bestätigt. Auch Stefan Böcker wird weiterhin als Kassierer des Löschzuges fungieren. Die Mitglieder sprachen ihm einstimmig ihr Vertrauen aus.

Nach 18 Jahren in der Löschzugführung wurde Thomas Quante aus persönlichen Gründen verabschiedet. Er gibt sein Amt als Löschzugführer in jüngere Hände. Doch bevor Markus Klotz durch Manfred Schäper die Ernennungsurkunde zum neuen Löschzugführer überreicht wurde, dankten die Kameraden dem scheidenden Löschzugführer mit Standing Ovations, Gutscheinen und Erinnerungsfotos. Passende Worte für so einen Anlass zu finden sei schwierig erklärt Manfred Schäper in seiner Laudatio, fand dann aber doch noch die passenden: "Du hast dein Herz am richtigen Fleck und du stehst für die Feuerwehr in Südkirchen." An die Dankesworte knüpfte auch Bürgermeister Dietmar Bergmann an, der das langjährige Engagement Quantes lobte. Eine besondere Ehrung hatte Kreisbrandmeister Christoph Nolte mit nach Südkirchen gebracht. Er verlieh Thomas Quante die Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes in Gold. "Nach so vielen Jahren in einer Führungsposition gibt es selten Momente in denen mir die Worte fehlen.", bedankte sich der sichtlich überraschte Quante.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen am nächsten Dienstabend (13. Januar) um 19.30 Uhr an der Cappenberger Straße teilzunehmen.

