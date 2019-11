FF Nordkirchen: Verbandsfest der Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr Nordkirchen

Zum traditionellen Verbandsfest trafen sich die Mitglieder der Jugendfeuerwehr, der Löschzüge Nordkirchen, Südkirchen und Capelle zusammen mit ihren Partnern am Samstag im Gasthaus Simonsmeier. Der Leiter der Feuerwehr Manfred Schäper ließ das vergangenen Jahr Revue passieren. Ein besonderes Augenmerk lag neben den 121 Einsätzen, in der Zeit des letzten Verbandsfestes bis heute, auf den Aktivitäten in der Feuerwehr. So hatte sich eine Arbeitsgemeinschaft gegründet die sich dem Thema "Atemschutznotfall" angenommen und ein Konzept entwickelt hat. Eine weitere Arbeitsgemeinschaft befasst sich mit der Entwicklung eines Fahrzeugkonzeptes für die drei Löschzüge.

Im Rahmen des Verbandsfestes wurden verdiente Kameraden für ihre langjährige Einsatzbereitschaft ausgezeichnet sowie Beförderungen für absolvierte Lehrgänge am Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen ausgesprochen.

Für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden Markus Quante und Markus Klotz (beide Löschzug Südkirchen) mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Nordrhein-Westfalen in silber ausgezeichnet.

Für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurde Reinhard Steinkuhl (Löschzug Südkirchen) mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Nordrhein-Westfalen in gold ausgezeichnet.

Georg Klocke und Lukas Fleckmann ließen sich am Institut der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen in Münster zum Gruppenführer ausbilden. Sie wurden durch den Leiter der Feuerwehr Manfred Schäper und seinen Stellvertreter Markus Heitkamp zum Brandmeister befördert.

Bereits vor zwei Jahren besuchte Christoph Puppendahl (Löschzug Südkirchen) den Gruppenführer-Lehrgang in Münster. Er wurde daher zum Oberbrandmeister befördert.

Jörg Höring (Löschzug Capelle) und Markus Klotz (Löschzug Südkirchen) besuchten im Jahr 2011 den Lehrgang zum Gruppenführer in Münster. Sie wurden zum Hauptbrandmeister befördert.

Andreas Boländer (Löschzug Nordkirchen) wurde zum Brandinspektor befördert. Zuvor hatte er den Lehrgang "Zugführer" absolviert.

Matthias Wiedenhorst (Löschzug Nordkirchen) wurde aufgrund seiner Teilnahme am Verbandsführer-Lehrgang zum Brandoberinspektor befördert.

