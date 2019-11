Freiwillige Feuerwehr Nordkirchen

FF Nordkirchen: Gewinner des Malwettbewerb zu St. Martin

Nordkirchen (ots)

Am Freitag reitet St. Martin wieder hoch zu Ross durch Nordkirchen. Im Vorfeld hat der Löschzug Nordkirchen alle Kinder der Grundschule und Kindergärten zu einem Malwettbewerb eingeladen. Zu gewinnen gab es eine Fahrt im Feuerwehrauto mit anschließender Besichtigung des Feuerwehrgerätehauses und einen Gutschein für die begeherte Martinstüte. Am Dienstagvormittag war es dann soweit: Die Feuerwehr holte die glücklichen Gewinner an den Kindergärten und an der Grundschule ab. Nach der Fahrt im Feuerwehrauto wartete auf die Kinder und deren Begleiter noch eine spannende Führung durch das Gerätehaus an der Lüdinghauserstraße. Alle abgebebenen Bilder des Malwettbewerbes sind auch am Freitag zum Abschluss des Martinszuges an der Feuerwehr zu sehen.

Die Gewinner der diesjährigen Aktion sind:

- Toni (Bärengruppe,Familienzentrum Am Sinnesgarten) - Luca (Rotkehlchen,Familienzentrum St. Mauritius) - Zainab (Kindertageseinrichtung Am Streichelzoo) - Jana (Klasse 1a, Grundschule St. Mauritius) - Henk (Klasse 1b, Grundschule St. Mauritius) - Anna (Klasse 2a, Grundschule St. Mauritius) - Marie (Klasse 2b, Grundschule St. Mauritius) - Marie (Klasse 3a, Grundschule St. Mauritius) - Angelina (Klasse 3b, Grundschule St. Mauritius)

