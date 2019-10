FF Nordkirchen: Ausgelöster Heimrauchmelder / Angebranntes Essen

Freiwillige Feuerwehr Nordkirchen

Am Samstagabend wurden die Löschzüge Nordkirchen und Südkirchen durch aufmerksame Nachbarn zu einem ausgelösten Rauchmelder in einem Einfamilienhaus im Gröningerweg gerufen. Der zunächst gemeldete Küchenbrand bestätigte sich bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte glücklicherweise nicht. Es konnte eine Verrauchung des Erdgeschosses festgestellt werden. Durch die Hauseingangstür ging ein Atemschutztrupp in das Gebäude vor. Eine Person wurde von den Einsatzkräften im Erdgeschoss aufgefunden und ins Freie gebracht. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst versorgte den Patienten und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Auslöser für die Rauchentwicklung war angebranntes Essen auf dem Herd. Die Feuerwehr führte umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durch.

