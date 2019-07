FF Nordkirchen: Brennender Strommast

Freiwillige Feuerwehr Nordkirchen

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde die Feuerwehr am Samstagabend gegen 18 Uhr gerufen. Eine Autofahrerin hatte an der Münsterstraße einen brennenden Strommasten entdeckt. Der Mast der Überlandleitung hatte im oberen Bereich Feuer gefangen und die Mastspitze knickte ab. In der Folge kam es zu einem Stromausfall. Die Feuerwehr sperrte mit Unterstützung des Bauhofes die Einsatzstelle weiträumig ab. Der hinzugerufene Bereitschaftsdienst des Energieversorgers kümmerte sich um die Behebung.

