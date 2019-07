FF Nordkirchen: Brandschutzerziehung live: Brennenden Mülleimer gelöscht

Freiwillige Feuerwehr Nordkirchen

Diesen Abend wird die 8-jährige Jule so schnell nicht vergessen: Während sie zusammen mit ihren Eltern eine Fahrradtour machte rückte die Feuerwehr am Donnerstag gegen 20.41 Uhr zu einem brennenden Mülleimer am Wanderparkplatz "Südkirchener Tor" aus. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen war der Mülleimer fast vollständig ausgebrannt. Zu diesem Zeitpunkt kamen auch Jule und ihre Eltern am Wanderparkplatz vorbei und schauten sich den Einsatz aus der Ferne an. Gruppenführer Stefan Böcker nutzte die Gelegenheit für eine Auffrischung der Brandschutzerziehung, die regelmäßig in den Kindergärten und Schulen der Schlossgemeinde durchgeführt wird und überließ Jule das Strahlrohr der Kübelspritze. Die 8-jährige konnte die restliche Glut schnell ablöschen und darf ihren Mitschülern nach den Sommerferien nun von einer ganz speziellen Fahrradtour erzählen.

