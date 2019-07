Freiwillige Feuerwehr Nordkirchen

FF Nordkirchen: Stoppelfeld geriet in Brand

Nordkirchen (ots)

Erneut wurde der Löschzug Nordkirchen bei einem Flächenbrand in der Bauernschaft Piekenbrock gefordert.

Zum zweiten Einsatz am Freitag mussten die Einsatzkräfte am Abend gegen 18.53 Uhr ausrücken. Wieder war es zu einem Flächenbrand im Piekenbrock gekommen. Dieses Mal war ein Stoppelfeld am Schmandpott auf einer Fläche von 200 Quadratmetern in Flammen aufgegangen.

Durch den Wind begünstigt breitete sich das Feuer schnell aus. Den eingesetzten Kräften gelang es durch den Einsatz mehrerer Strahlrohre die Ausbreitung zu stoppen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Sträucher und Hecken zu verhindern

Bereits am Mittag waren die drei Löschzüge zum Einsatz gerufen worden. Die Brandmeldeanlage in der Fachhochschule für Finanzen hatte ausgelöst. Dieser Einsatz konnte allerdings nach kurzer Zeit beendet werden: Wartungsarbeiten waren der Grund für die Auslösung.

Wichtiger Hinweis: Bitte keine Zigaretten aus dem fahrenden Auto schmeißen, vom Fahrrad wegschnipsen oder während des Spazierganges im Grünstreifen austreten. Durch die anhaltende Trockenheit fangen Pflanzen und andere Vegetationen direkt Feuer und es kommt zu ausgedehnten Flächenbränden. Entsorgen Sie Zigarettenkippen in den dafür vorgesehenen Behältnissen.

