Freiwillige Feuerwehr Nordkirchen

FF Nordkirchen: Führungswechsel bei der Feuerwehr

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Nordkirchen (ots)

Nach drei Jahren an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Nordkirchen gibt Marc Lohoff sein Amt als Leiter der Feuerwehr ab. Grund dafür ist seine berufliche Veränderung und der damit verbundene Wechsel zur Bezirksregierung Münster. Am Freitagabend sind rund 80 Mitglieder der drei Löschzüge und Jugendfeuerwehr der Einladung von Bürgermeister Dietmar Bergmann zur Ernennung eines neuen Leiter der Feuerwehr in das Gerätehaus an der Lüdinghauserstraße gefolgt. Nach der im April durchgeführten Anhörung der Feuerwehr, gemäß des Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetzes, durch den Kreisbrandmeister Christoph Nolte zeichnete sich Manfred Schäper als Nachfolger Lohoffs ab. Am 16. Mai beschloss der Rat der Gemeinde Nordkirchen einstimmig dem Vorschlag des Kreisbrandmeisters zu folgen und den Gemeindebrandinspektor Manfred Schäper als zukünftigen Leiter der Feuerwehr zu bestellen.

Mit der Neubestellung dieses Amtes folgt auch zugleich ein Novum in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Nordkirchen: Ein Dreigestirn. Durch seinen beruflichen Wechsel zur Bezirksregierung Münster darf Marc Lohoff zwar nicht mehr als Leiter der Feuerwehr fungieren, jedoch als Stellvertreter mitwirken. Die Gemeindeverwaltung und der Rat wissen um die gestiegene Belastung im Ehrenamt und begrüßten den Vorschlag der Dreifachspitze mit Manfred Schäper, Markus Heitkamp und Marc Lohoff.

Zuvor jedoch ließ Marc Lohoff die Chance nicht aus, sich bei seinen Kameradinnen und Kameraden zu bedanken. "Die letzten drei Jahre mit euch habe ich sehr genossen, überall war ich willkommen." Auch bei der Gemeindeverwaltung fand Lohoff immer ein offenes Ohr für seine Anliegen und Vorschläge. "Die Feuerwehr ist wie ein altes Haus zu sanieren, man kann viel machen aber man wird doch nie fertig."

Manfred Schäper freut sich auf die zukünftigen Aufgaben in der Leitung der Feuerwehr und die Zusammenarbeit mit seinen beiden Stellvertretern. Er schätzt die bisherige Arbeit von Marc Lohoff und freut sich, dass er weiterhin in der Wehrführung mitarbeitet. Passend dazu zitierte er die Worte der Plakate an den Ortseingängen der Schlossgemeinde "Willkommen und Willbleiben".

"Wir können uns immer auf unsere Wehrführung verlassen.", bestätigte auch Bürgermeister Dietmar Bergmann sein Vertrauen in Schäper, Heitkamp und Lohoff und nannte mit der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes und der Interkommunalen Zusammenarbeit in feuerwehrtechnischen Angelegenheiten zwei von vielen Punkten in denen Verwaltung und Feuerwehr eng zusammenarbeiten.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Nordkirchen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tobias Heitkamp

Mobil: 0171 68 15 799

E-Mail: tobias.heitkamp@ff-nordkirchen.de

http://www.ff-nordkirchen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Nordkirchen, übermittelt durch news aktuell