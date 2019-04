FF Nordkirchen: Löschzug Nordkirchen lädt zum Tag der offenen Tür

Freiwillige Feuerwehr Nordkirchen

Der Löschzug Nordkirchen öffnet am Samstag, den 25. Mai ab 14 Uhr seine Türen und Tore für alle Interessierten. Zwei neue Fahrzeuge stehen an diesem Tag im Fokus: Zum einen wird das neue Löschgruppenfahrzeug eingeweiht und offiziell in den Dienst gestellt und zum anderen wird der vom Bund bereitgestellte Schlauchwagen durch die beiden Pastöre der Gemeinde seinen Segen erhalten. Neben den beiden neuen Fahrzeugen steht auch der restliche Fuhrpark zur Besichtigung bereit. Es erwartet die Besucher ein tolles Rahmenprogramm für die ganze Familie mit Übungen der Jugendfeuerwehr und des Löschzuges Südkirchen, einem Schätzspiel mit tollen Gewinnen, Vorführungen am Feuerlöschtrainer sowie einer Hüpfburg und Spritzwand für die kleinen Gäste.

