FF Nordkirchen: Sturmeinsätze am Samstag

Der Löschzug Nordkirchen wurde am Samstagnachmittag gegen 16.47 Uhr zu einem umgestürzten Baum in der Bauernschaft Berger alarmiert. Zeitgleich gingen telefonisch weitere Meldungen über umgestürzte Bäume im Ortskern ein. Die Feuerwehr rückte umgehend mit dem Einsatzleitwagen und zwei Löschfahrzeugen aus. Während der Einsatzleitwagen die gemeldeten Einsatzstellen anfuhr und eine Sichtung durchführte, beseitigte die Besatzung der beiden Löschfahrzeuge erste Bäume. Insgesamt wurden durch die Einsatzkräfte fünf Bäume entfernt und einmal die Straße von herabgestürzten Dachziegeln befreit. Die Einsatzstellen befanden sich in der Bauernschaft Berger (2 Stück), auf der Schlossstraße (3 Stück) und auf dem Grünen Weg (1 Stück). Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen und zwei Motorsägen. Gegen 18.00 Uhr waren alle Einsatzstellen abgearbeitet.

Einsatzstelle_Gruener_Weg: Auf dem Grünen Weg in Höhe des Altenheims wurde ein Baum komplett entwurzelt. Die Feuerwehr zerlegte den Baum mit der Motorsäge.

Einsatzstelle_Berger: Zunächst beseitigte die Feuerwehr einen umgestürzten Baum. Anschließend entfernte sie lose Äste die auf die Kreisstraße zu fallen drohten.

Einsatzstelle_Schlossstrasse: Auf der Schlossstraße stürzte ein Baum auf Fußweg und ragte auf die Fahrbahn. Der Baum wurde mit der Motorsäge zerlegt und die Fahrbahn anschließend gereinigt.

