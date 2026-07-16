Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Flächenbrand an der NATO-Rampe in Grieth erfolgreich gelöscht

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Kalkar (ots)

Am 15.07.2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Kalkar um 18.25 Uhr zu einem Flächenbrand an der NATO-Rampe in Grieth alarmiert. Vor Ort brannte ein Haufen Unrat sowie eine Grasfläche von etwa 300 Quadratmetern.

Zur Brandbekämpfung waren die Löschzüge Nord mit den Einheiten aus Grieth, Emmericher Eyland/Bylerward/Huisberden und Wissel sowie das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) des Löschzuges Kalkar Mitte im Einsatz. Zusätzlich wurde ein Traktor mit Tankanhänger eingesetzt, der rund 30.000 Liter Wasser zur Verfügung stellte.

Der Traktor wurde von der Firma Seegers zur Verfügung gestellt. Der Tankanhänger wurde durch die Firma Lenatec bereitgestellt. Durch diese Unterstützung konnte die Feuerwehr ausreichend Löschwasser an der Einsatzstelle vorhalten und die Brandbekämpfung wirkungsvoll unterstützen.

Die Einsatzkräfte löschten den Brand umfassend ab. Zur abschließenden Bekämpfung von Glutnestern und zur Verhinderung einer erneuten Ausbreitung kamen unter anderem Feuerpatschen zum Einsatz. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte bei diesem kräftezehrenden Einsatz unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Marc Meyer vor Ort.

Noch während der Einsatzmaßnahmen an der NATO-Straße erhielt die Feuerwehr der Stadt Kalkar über Funk die Information, dass in Kleve-Brienen ein Mähdrescher auf einem Feld in Vollbrand stand und das Feuer bereits auf die angrenzende landwirtschaftliche Fläche überzugreifen drohte.

Nachdem die eigenen Einsatzmaßnahmen an der NATO-Rampe weitgehend abgeschlossen waren, bot die Feuerwehr Kalkar Kleve ihre Unterstützung an. Daraufhin machten sich vier Einsatzkräfte mit einem Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) sowie dem Traktor mit Tankauflieger direkt von der Einsatzstelle aus auf den Weg nach Kleve-Brienen.

Vor Ort unterstützten die Kalkarer Einsatzkräfte die örtlichen Feuerwehren bei der Brandbekämpfung und leisteten damit überörtliche Hilfe. Durch den mitgeführten Tankauflieger konnten zusätzlich große Mengen Löschwasser bereitgestellt und die Einsatzmaßnahmen unterstützt werden.

Die Feuerwehr der Stadt Kalkar bedankt sich bei allen beteiligten Einsatzkräften für die gute Zusammenarbeit. Die Veröffentlichung von Details zu diesem Einsatz erfolgt durch die Feuerwehr Kleve.

Ein Wort zum Schluss: wir weisen in diesem Zusammenhang eindringlich auf die momentan sehr hohe Brandgefahr hin. Bereits eine achtlos weggeworfene Zigarette, Funkenflug oder der unsachgemäße Umgang mit offenem Feuer können ausreichen, um Grasflächen, Felder oder Waldgebiete in Brand zu setzen. Offenes Feuer sollte daher nur an dafür vorgesehenen und erlaubten Stellen entzündet werden. Zigaretten und andere glimmende Gegenstände dürfen niemals achtlos weggeworfen werden. Wir appellieren an alle Bürgerinnen und Bürger, besonders umsichtig zu handeln und alles zu vermeiden, was einen Flächen- oder Waldbrand auslösen könnte.

Ebenfalls bedanken wir uns ausdrücklich bei der Firma Seegers und der Firma Lenatec für die schnelle und unkomplizierte Unterstützung bei der Bereitstellung des Traktors und des Tankanhängers, der wie in jedem Jahr, bei hoher Brandgefahr bereitsteht.

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