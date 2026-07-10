Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Jugendfeuerwehr Stadt Kalkar erlebt abwechslungsreiche Erlebnistage in der Eifel

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Kalkar (ots)

Drei Tage voller Gemeinschaft, Abenteuer und neuer Erfahrungen liegen hinter der Jugendfeuerwehr Stadt Kalkar. Vom 3. bis 5. Juli 2026 verbrachten insgesamt 25 Kameradinnen und Kameraden - überwiegend Jugendfeuerwehrmitglieder im Alter von 12 bis 17 Jahren sowie das Betreuerteam - erlebnisreiche Tage in der Jugendherberge in Prüm. Mit dabei war auch das einjährige Kind einer Betreuerin, das die familiäre Atmosphäre der Fahrt auf besondere Weise unterstrich.

Die Erlebnistage boten eine gelungene Mischung aus Bewegung, Ausbildung und Freizeit. Bei einer Wanderung durch die Eifellandschaft konnten die Jugendlichen ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen und gemeinsam die Natur erkunden. Ein weiteres Highlight war das Abseilen an einem Aussichtsturm in Weinsheim. Bereits im Vorfeld war der Kontakt zur Gemeinde und dem Bürgermeister aufgenommen worden, um die Genehmigung für die Nutzung des Turms zu erhalten. So entstand auch der Kontakt zur Jugendfeuerwehr Weinsheim, mit der schließlich ein gemeinsamer Nachmittag verbracht wurde. Schnell kamen die Jugendlichen miteinander ins Gespräch, tauschten Erfahrungen aus und knüpften neue Freundschaften.

Auch die feuerwehrtechnische Ausbildung kam nicht zu kurz. Im Rahmen einer Erste-Hilfe-Einheit konnten die Jugendlichen unter realitätsnahen Bedingungen die Herz-Lungen-Wiederbelebung sowie den Einsatz eines Defibrillators trainieren. Die benötigten Übungspuppen sowie fachkundige Unterstützung stellte Alexander Eikam zur Verfügung. Darüber hinaus wurde das Thema Kopfverletzungen und Gehirnerschütterungen behandelt - verbunden mit einer wichtigen Botschaft: Ein Helm kann Leben retten und sollte bei entsprechenden Aktivitäten selbstverständlich getragen werden.

Neben den geplanten Programmpunkten blieb natürlich auch ausreichend Zeit für gemeinsame Erlebnisse. Ein gemütlicher Abend am Lagerfeuer gehörte ebenso dazu wie eine spontane Wasserschlacht, die bei sommerlichen Temperaturen für jede Menge Spaß sorgte und allen noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.

Ein besonderer Dank gilt den Unterstützern, die zum Gelingen der Erlebnistage beigetragen haben. Die Firma Safetripp stellte das Material für die Absturzsicherung beim Abseilen zur Verfügung. Alexander Eikam unterstützte die Ausbildung mit Personal und Übungsmaterial für die Erste-Hilfe-Einheit. Zudem bezuschusste der Kreis Kleve die Freizeitmaßnahme. Die Förderung wurde vollständig für die Unterkunft der Gruppe eingesetzt und trug so dazu bei, die Kosten für die Teilnehmenden zu reduzieren.

"Es ist immer wieder schön zu erleben, wie schnell aus einer Gruppe eine echte Gemeinschaft wird. Jeder bringt sich ein, unterstützt den anderen - genau das macht die Jugendfeuerwehr aus", fasst das Betreuerteam die Fahrt zusammen.

Mit vielen neuen Eindrücken, gestärktem Teamgeist und zahlreichen schönen Erinnerungen kehrte die Jugendfeuerwehr Stadt Kalkar nach Hause zurück. Dass die Begegnung mit der Jugendfeuerwehr Weinsheim keine einmalige bleiben soll, steht bereits fest: Ein Wiedersehen in Kalkar ist für das kommende Jahr bereits in Planung.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kalkar, übermittelt durch news aktuell