Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Wohnungsbrand In Kalkar Appeldorn

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Kalkar (ots)

Am Freitagabend, den 03.07.2026, gegen 19:47 Uhr wurde der Löschzug Ost, bestehend aus den Löscheinheiten Appeldorn, Hönnepel, Niedermörmter und der Löschzug Mitte der Feuerwehr Kalkar zu einem Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr nach Kalkar Appeldorn alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Löscheinheit Appeldorn war eine starke Rauchentwicklung aus einem Fenster im Erdgeschoss zu sehen. Sofort wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Menschenrettung in die betroffene Wohnung geschickt. Die Bewohnerin wurde sofort aus der Wohnung gerettet und von der Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. Die Bewohnerin vermisste noch ihre Katze. Auch diese konnte von der Feuerwehr schnell gerettet werden und wurde Nachbarn übergeben. Die verletzte Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr konnte der Entstehungsbrand in der Küche schnell gelöscht werden und ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Die Wohnung wurde im Anschluss gelüftet und durch Fachpersonal der Feuerwehr stromlos geschaltet. Die Wohnung ist im Moment nicht bewohnbar. Im Anschluss wurde noch der Gerätewagen Logistik nachalarmiert, damit die Feuerwehrleute ihre verschmutzte Kleidung wechseln konnten. Unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Roland Matenaer waren 37 Feuerwehrleute eine Stunde im Einsatz.

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