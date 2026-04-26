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Feuerwehr Kalkar: Umgekippter Traktor mit Güllefass sorgt für Verkehrsstörungen in Kehrum

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Kalkar (ots)

Am 25.04.2026 um 11.02 Uhr kam es im Ortsteil Kehrum zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Traktor mit angehängtem Güllefass beim Abbiegen von der Uedemer Straße in die Römerstraße umkippte.

Durch den Unfall trat eine kleinere, jedoch kontinuierliche Menge Gülle aus dem beschädigten Fass aus und verunreinigte die Fahrbahn. Die Löscheinheit Appedorn der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kalkar wurde daraufhin alarmiert.

Die eingesetzten Kräfte reagierten umgehend und leiteten umfangreiche Maßnahmen ein. Zunächst wurde die Leckage am Güllefass abgedichtet, um ein weiteres Austreten zu verhindern. Parallel dazu wurde die ausgelaufene Gülle aufgefangen und auf der Fahrbahn eingedämmt. Zur Sicherung der Einsatzstelle erfolgte eine vollständige Absperrung des betroffenen Bereichs.

Im weiteren Verlauf wurde das umgestürzte Güllefass mit einem Fassungsvermögen von rund 15.000 Litern kontrolliert umpumpt. Anschließend konnte das Fass durch einen Landwirt wieder aufgerichtet werden. Die Fahrbahn wurde zum Schluss noch gründlich gereinigt. Im Zuge des Unfalls wurden zudem Verkehrsschilder sowie eine Verkehrsinsel beschädigt.

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Während der Einsatzmaßnahmen kam es jedoch zu vorübergehenden Verkehrsstörungen.

Insgesamt waren zwölf Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz. Die Einsatzleitung lag zunächst bei Roland Matenaer und wurde im weiteren Verlauf von Torsten Spielmann übernommen.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Einsatz endete um 13:15 Uhr.

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