Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Die Freiwillige Feuerwehr Kalkar baut ihre Einsatzfähigkeit weiter aus:

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Kalkar (ots)

Anfang April 2026 wurde ein neuer Gerätewagen Logistik offiziell in Dienst gestellt. Mit dem modernen Spezialfahrzeug reagiert die Feuerwehr gezielt auf die steigenden Anforderungen bei unterschiedlichsten Einsatzlagen. Grundlage für die Beschaffung ist ein neu entwickeltes Logistikkonzept, das aus dem Brandschutzbedarfsplan 2023 hervorgegangen ist. Der neue Gerätewagen nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein. Als vielseitig einsetzbares Logistikfahrzeug sorgt er dafür, dass benötigte Ausrüstung genau dort verfügbar ist, wo sie gebraucht wird - zuverlässig und ohne Zeitverlust. Gleichzeitig unterstützt das Fahrzeug die schnelle Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft nach Einsätzen. Mit einer Besatzung von bis zu sechs Feuerwehrangehörigen kann der Gerätewagen bei erhöhtem Einsatzaufkommen, etwa bei Unwetterlagen oder Starkregenereignissen, auch eigenständig mehrere Einsatzstellen abarbeiten und so die Einsatzkräfte vor Ort gezielt entlasten. Zur Ausstattung gehören unter anderem eine hydraulische Ladebordwand sowie ein flexibles Rollcontainersystem. Dadurch kann das Fahrzeug individuell auf verschiedene Einsatzszenarien angepasst werden. Zum modularen Konzept zählen beispielsweise Komponenten für die Einsatzstellenhygiene, Wechselkleidung, Ausrüstung zur Vegetationsbrandbekämpfung, Material für Unwetterlagen sowie Ausstattung für ABC-Einsätze und die Wasserförderung über lange Wegstrecken. Ein Teil dieser Module ist bereits vorhanden, weitere werden in den kommenden Jahren ergänzt. Parallel zur Fahrzeugbeschaffung wurde eine eigene Logistikgruppe aufgebaut, in der Einsatzkräfte aus allen Einheiten der Feuerwehr Kalkar zusammenarbeiten. Das Fahrzeug ist am Standort des Löschzugs Kalkar stationiert. Mit dem neuen Fahrzeug und der dazugehörigen Logistikgruppe stellt sich die Feuerwehr Kalkar zukunftssicher auf - und ist bestens gerüstet für die wachsenden Herausforderungen im Einsatzgeschehen.

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