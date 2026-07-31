Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Vorankündigung ROADPOL-Aktion "Speed" im August 2026

Erfurt, Jena, Nordhausen, Gera, Gotha, Suhl, Saalfeld (ots)

Im Jahr 2025 zählte unangepasste bzw. überhöhte Geschwindigkeit zur häufigsten Hauptunfallursache in Thüringen. Insgesamt registrierte die Thüringer Polizei in diesem Zusammenhang 3.744 Verkehrsunfälle. Bei 35 dieser Unfälle kamen Menschen ums Leben.

Vor diesem Hintergrund beteiligt sich die Thüringer Polizei vom 3. bis 9. August 2026 an der europaweiten ROADPOL-Aktion "Speed".

Die Kontrollen konzentrieren sich insbesondere auf Bereiche in der Nähe von Schulen, Kindergärten sowie auf weitere, besonders gefährdete Orte.

Ziel der Maßnahmen ist es, neben einer Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmenden insbesondere die Zahl der geschwindigkeitsbedingten Verkehrsunfälle nachhaltig zu reduzieren.

Unsere Kolleginnen und Kollegen werden mit etwa 550 Beamten an insgesamt um die 100 Kontrollstellen im Einsatz sein.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden gebeten, sich für Terminabsprachen mit den örtlich zuständigen Pressestellen der Landespolizeiinspektionen und der Autobahnpolizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell