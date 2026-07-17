Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Erste Täter ermittelt - Nachmeldung zum Polizeieinsatz am ersten Juliwochenende in Erfurt

Erfurt (ots)

Wie in unseren Presseveröffentlichungen mitgeteilt, wurden im Zusammenhang mit den Versammlungsgeschehen rund um den Bundesparteitag der AfD am ersten Juliwochenende auch vereinzelt Pressevertreter angegriffen.

Zur Bearbeitung sämtlicher im Zusammenhang mit dem Einsatzwochenende erstatteten Strafanzeigen, hat die KPI Erfurt eine Arbeitsgruppe eingerichtet und bearbeitet diese mit hoher Priorität. Erste Ermittlungen wie Vernehmungen und die umfangreiche Auswertung von Bild- und Videomaterial führten bereits zum Erfolg. So auch im medial viel beachteten Fall des Angriffs auf drei Pressevertreter eines Online-Magazins. Die Pressevertreter wurden im Bereich des Benaryplatzes von mehreren Personen bedrängt, beleidigt sowie durch Schläge und Tritte verletzt. Zur vollständigen Rekonstruktion des Tatgeschehens führten die Ermittlerinnen und Ermittler Vernehmungen durch und werteten die vorliegenden Beweismittel aus. Zu den ausgewerteten zahlreichen Bild- und Videoaufnahmen gehören auch Aufnahmen, die in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden. Die Auswertung dauert gegenwärtig noch an und ist noch nicht abgeschlossen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen konnte bislang ein 21-jähriger Tatverdächtiger identifiziert werden. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf sowie zur Identifizierung weiterer Tatverdächtiger dauern ebenso an.

In einem weiteren Fall wurde ein Pressevertreter geschlagen und seines Mobiltelefons beraubt. Von den drei Tatverdächtigen konnte ebenfalls bereits einer identifiziert werden. Auch im Fall eines Livestreamers aus Berlin, der Anzeige wegen Nötigung erstattete, ist inzwischen ein Tatverdächtiger namentlich bekannt.

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