PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeidirektion Thüringen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Hohe Goldpreise locken auch Betrüger an - Polizei gibt Tipps für einen sicheren Goldverkauf

Erfurt (ots)

Der Goldpreis befindet sich seit längerer Zeit auf einem hohen Niveau. Viele Menschen nutzen die Gelegenheit, alten Schmuck, Münzen oder Zahngold zu verkaufen. Diese Entwicklung machen sich jedoch auch Betrüger zunutze. Mit auffälligen Werbeanzeigen, Flyern oder kurzfristig eingerichteten Ankaufstellen werben sie mit vermeintlich besonders attraktiven Angeboten. Die Thüringer Polizei informiert über bekannte Betrugsmaschen und gibt Hinweise, wie sich Bürgerinnen und Bürger schützen können. Unseriöse Goldankäufer verfolgen unterschiedliche Strategien. Manche bieten deutlich zu niedrige Ankaufspreise und setzen ihre Kunden während des Verkaufsgesprächs unter Zeitdruck. Andere täuschen vor, den Wert des Goldes zunächst prüfen zu müssen, nehmen die Wertgegenstände mit und sind anschließend nicht mehr erreichbar. Daneben nutzen Täter den vermeintlichen Gold- oder Pelzankauf gezielt, um Informationen über vorhandene Wertgegenstände oder die Wohnsituation ihrer Opfer zu erlangen. Diese Erkenntnisse können später für Trickdiebstähle oder Einbrüche genutzt werden. Die Thüringer Polizei rät deshalb:

   - Informieren Sie sich vor dem Verkauf über den aktuellen 
     Goldpreis und den ungefähren Materialwert Ihrer Wertgegenstände.
   - Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese 
     sorgfältig.
   - Bevorzugen Sie seriöse, etablierte Fachgeschäfte und prüfen Sie 
     deren Erreichbarkeit, Bewertungen und Impressum.
   - Lassen Sie sich nicht durch auffällige Werbung, besonders hohe 
     Preisversprechen oder zeitlich befristete Angebote zu einem 
     schnellen Verkauf drängen.
   - Seien Sie zurückhaltend mit Angaben über weitere Wertgegenstände
     oder Bargeld in Ihrer Wohnung.
   - Verzichten Sie möglichst auf Hausbesuche unbekannter 
     Goldankäufer. Erhalten Fremde Einblick in Ihre Wohnsituation, 
     können diese Informationen für spätere Straftaten genutzt 
     werden.
   - Nehmen Sie zu Verkaufsgesprächen nach Möglichkeit eine 
     Vertrauensperson mit.
   - Bestehen Sie auf einem schriftlichen Kaufvertrag mit einer 
     genauen Beschreibung der verkauften Gegenstände, dem 
     vereinbarten Preis und der Zahlungsweise.

Haben Sie den Verdacht, Opfer eines Betruges geworden zu sein, wenden Sie sich umgehend an die nächste Polizeidienststelle und erstatten eine Anzeige. Für die Ermittlungen sind dabei sämtliche Unterlagen zum Verkauf hilfreich, etwa Verträge, Quittungen oder Kontaktdaten des Ankäufers, auch Fotos der Wertgegenstände für eine spätere Zuordnung, sollten diese wieder aufgefunden werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeidirektion Thüringen
Pressestelle
Telefon: 0361 57431 5020
E-Mail: pressestelle.lpd@polizei.thueringen.de

Landeseinsatzzentrale
Telefon: 0361 / 662 700 777
http://www.polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeidirektion Thüringen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeidirektion Thüringen
Weitere Meldungen: Landespolizeidirektion Thüringen
Alle Meldungen Alle
  • 05.07.2026 – 12:07

    LPD-EF: Polizei zieht positive Bilanz zum Einsatz anlässlich des 17. Bundesparteitags der AfD

    Erfurt (ots) - Am heutigen Sonntag endet einer der größten Polizeieinsätze der vergangenen Jahre in Thüringen. Mehrere tausend Polizeikräfte aus Thüringen, dem gesamten Bundesgebiet und der Bundespolizei sorgten dafür, dass sowohl der Parteitag als auch die zahlreichen Versammlungen sicher durchgeführt werden konnten. Am gesamten Wochenende fanden in Erfurt ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 07:00

    LPD-EF: Thüringer Polizei startet in das Einsatzwochenende

    Erfurt (ots) - Nach monatelangen Einsatzvorbereitungen startet die Thüringer Polizei heute in ein herausforderndes Einsatzwochenende. Vom 3. bis 5. Juli 2026 sind mehrere tausend Kräfte aus dem gesamten Bundesgebiet im Bereich der Messe, als auch im Innenstadtbereich von Erfurt im Einsatz. Wir sind flächendeckend präsent, um aktiv auf alle Situationen ...

    Ein Dokument
    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren