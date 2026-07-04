Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Zwischenbilanz Polizeieinsatz zum 17. AfD-Bundesparteitag in Erfurt: Zehntausende demonstrieren überwiegend friedlich

Erfurt (ots)

Erfurt - Der Einsatz der Thüringer Polizei anlässlich des 17. Bundesparteitags der AfD in Erfurt wurde in den frühen Morgenstunden von einem starken Zustrom von Versammlungsteilnehmenden geprägt. Insgesamt reisten die Teilnehmenden mit über 200 Reisebussen, Pkw oder dem ÖPNV an. Im gesamten Stadtgebiet kam es zu zahlreichen Versammlungen und Protestaktionen sowie mehreren Blockadeaktionen, auf die die Einsatzkräfte lageangepasst reagierten.

Der Bundesparteitag der AfD in der Messe Erfurt konnte trotz des anlaufenden Protestgeschehens planmäßig und pünktlich beginnen.

Der überwiegende Teil der Proteste verlief friedlich. Vereinzelt kam es zu kleineren Auseinandersetzungen, die durch die Einsatzkräfte schnell beendet werden konnten.

Nach aktuellem Stand beteiligten sich im Tagesverlauf in der Spitze knapp 31.000 Menschen an den verschiedenen Versammlungen und Protestaktionen. Insgesamt wurden 16 Gegenversammlungen durchgeführt. Darüber hinaus kam es zu Blockadeaktionen, an denen sich knapp 10.000 Personen beteiligten. Schwerpunkte lagen hier auf dem Raum Gothaer Platz/Gothaer Straße und Binderslebener Landstraße sowie auf der A71. Diese wurden zeitweise von mehreren tausenden Demonstrierenden an mehreren Stellen blockiert. Außerdem seilten sich von zwei Autobahnbrücken der A71 Personen ab. Die Autobahn konnte am frühen Nachmittag wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Es kommt weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich des Gothaer Platzes, der Binderslebener Landstraße sowie im westlichen Bereich des Messegeländes.

Bislang wurden 48 Straftaten sowie elf Ordnungswidrigkeiten registriert. Die entsprechenden Ermittlungen wurden eingeleitet. Im Bereich Frienstedt kam es zu einem Verdacht des schweren Landfriedensbruchs. Das Durchbrechen einer polizeilichen Absperrung sowie die Angriffe auf die Einsatzkräfte wurden unterbunden. Im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen gab es vereinzelte Vorkommnisse, bei denen Medienaktivisten / Medienvertreter leicht verletzt wurden. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Polizeiführer Thomas Quittenbaum dankt den vielen Versammlungsteilnehmenden, die ihre Grundrechte friedlich und verantwortungsvoll wahrgenommen haben: "Unser Ziel ist es, die unterschiedlichen verfassungsrechtlich geschützten Interessen in einem anspruchsvollen Einsatzgeschehen miteinander in Einklang zu bringen. Dieses Ziel verfolgen wir weiterhin mit Augenmaß, Professionalität und der notwendigen Konsequenz gegenüber Straftaten."

Die Thüringer Polizei wird auch im weiteren Einsatzverlauf in der Nacht und am morgigen Sonntag mit starken Kräften im Stadtgebiet präsent bleiben und fortlaufend über das Einsatzgeschehen auf ihren Social-Media-Kanälen informieren.

Für Medienvertreter ist weiterhin eine Hotline unter der Telefonnummer 0361/5743-15028 eingerichtet. Hier erhalten Journalistinnen und Journalisten Informationen zum Einsatzgeschehen, Unterstützung bei Fragen sowie Hilfe bei Problemen vor Ort. Darüber hinaus kann über die Medienhotline Schutzbedarf angezeigt werden.

Den Anwohnerinnen und Anwohnern sowie Besuchenden steht an diesem Wochenende weiterhin eine Hotline der Stadt Erfurt unter der Telefonnummer 0361/655-2424 zur Verfügung.

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