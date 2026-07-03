Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Thüringer Polizei startet in das Einsatzwochenende

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Erfurt (ots)

Nach monatelangen Einsatzvorbereitungen startet die Thüringer Polizei heute in ein herausforderndes Einsatzwochenende.

Vom 3. bis 5. Juli 2026 sind mehrere tausend Kräfte aus dem gesamten Bundesgebiet im Bereich der Messe, als auch im Innenstadtbereich von Erfurt im Einsatz. Wir sind flächendeckend präsent, um aktiv auf alle Situationen reagieren zu können. Unsere Ziele sind die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung sowie die Ausübung der verfassungsmäßigen Grundrechte der Versammlungsfreiheit, der Pressefreiheit als auch des Parteienprivilegs.

Unser Auftrag umfasst die Einhaltung geltender Gesetze, den Schutz der Allgemeinheit und die Verfolgung von Straftaten.

Protest ist legitim. Daher werden wir friedliche Kundgebungen schützen und begleiten. Gewalt und unverhältnismäßige Grundrechtseinschränkungen Dritter werden allerdings nicht toleriert und konsequent verfolgt.

Die Stadt Erfurt hat für Bürgerinnen und Bürger bei Fragen oder Problemen am Wochenende eine Hotline unter der Telefonnummer 0361/655-2424 geschaltet.

Für Medienvertreter wird durch die Thüringer Polizei eine Hotline unter der Telefonnummer 0361/5743-15028 betrieben. Hier erhalten Journalistinnen und Journalisten Informationen zum Einsatzgeschehen, Unterstützung bei Fragen sowie Hilfe bei Problemen vor Ort. Darüber hinaus kann über die Medienhotline Schutzbedarf angezeigt werden. Weiterführende Informationen zum Medienschutz sind der Pressemitteilung der LPD vom 25.06.2026 oder der beigefügten Anlage zu entnehmen.

Die Thüringer Polizei informiert transparent am gesamten Einsatzwochenende rund um die Uhr auf ihren sozialen Kanälen (Instagram, Facebook, X und WhatsApp "Polizei TH Erfurt") über das Einsatzgeschehen.

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