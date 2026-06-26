Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Thüringer Polizei bereitet sich auf Einsatzwoche im Juli vor

Erfurt (ots)

Vom 04. bis 05.07.2026 finden der Bundesparteitag der AfD und mehr als 30 angemeldete Versammlungen, Kundgebungen und Veranstaltungen in Erfurt statt. Für das gesamte Wochenende, beginnend ab dem 03.07.2026, wird daher ein umfangreicher Polizeieinsatz durchgeführt. Mehrere tausend Kräfte aus dem Bundesgebiet und der Bundespolizei unterstützen die Thüringer Polizei.

Polizeilicher Auftrag ist es, die Versammlungsfreiheit als Grundrecht zu gewährleisten und friedliche Versammlungen zu schützen. Gleichzeitig hat die Polizei den gesetzlichen Auftrag, die Durchführung des Bundesparteitags der AfD sowie die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Es wird mit mehreren zehntausend Versammlungsteilnehmenden aus dem gesamten Bundesgebiet sowie benachbarter Länder gerechnet, die sich an den unterschiedlichen Protestformen beteiligen werden. Neben einer Vielzahl von friedlichen Protesten, werden Störaktionen durch gewaltbereites Klientel nicht ausgeschlossen. Der Präsident der Landespolizeidirektion und zugleich Polizeiführer des Einsatzes, Thomas Quittenbaum, betont: "Wir schützen alle Versammlungen, solange sie friedlich sind. Die Polizei wird jedoch konsequent einschreiten, wenn von diesen Gefahren oder Straftaten ausgehen bzw. andere durch den Protest an ihrer Grundrechtsausübung gehindert werden."

Das besondere Augenmerk liegt auf der Sicherheit aller Beteiligten - der Versammlungsteilnehmenden, der Delegierten und Gäste des Bundesparteitags, der Anwohnerinnen und Anwohner, den Besuchern der Stadt Erfurt sowie der eingesetzten Polizeikräfte.

Am gesamten Einsatzwochenende und besonders am Samstag kommt es aufgrund der angemeldeten Versammlungen zu geplanten Sperrungen. Die Polizei ist bestrebt, Verkehrsbehinderungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Dennoch ist mit längeren Fahrzeiten zu rechnen.

Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen wurde für die Zeit vom 03. bis 05.07.2026 für Teile der Stadt Erfurt sowie des unmittelbaren Umlandes, in einem Kreis von ca. fünf Kilometern um die Erfurter Messe eine Drohnenflugverbotszone eingerichtet, um den polizeilichen und rettungsdienstlichen Flugverkehr uneingeschränkt sicherstellen zu können. Darüber hinaus sollen Gefährdungen durch einen unkoordinierten Drohnenflugverkehr für die Versammlungen und Veranstaltungen in dem Zeitraum verhindert werden. Die Polizei wird entsprechende Maßnahmen treffen, um einen unkontrollierten Drohnenflugverkehr in der Drohnenflugverbotszone zu unterbinden. Das unautorisierte Inbetriebsetzen oder der Start einer Drohne in diesem Bereich erfüllt den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit und wird mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet.

Die Thüringer Polizei informiert am gesamten Einsatzwochenende rund um die Uhr auf ihren sozialen Kanälen (Instagram, Facebook, X und WhatsApp "Polizei TH Erfurt") über das Einsatzgeschehen.

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