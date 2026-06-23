Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Einladung zum Pressegespräch - Thüringer Polizei stellt Medienkonzept vor

Erfurt (ots)

In der Zeit vom 4. bis 5. Juli 2026 findet der Bundesparteitag der Alternative für Deutschland (AfD) in der Messe in Erfurt statt. Zeitgleich sind mehrere Versammlungen mit mehreren zehntausend Teilnehmenden angemeldet. Aufgrund dieser besonderen Lage führt die Thüringer Polizei über das gesamte Wochenende einen umfangreichen Einsatz durch.

Neben der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit sowie dem Schutz der Grundrechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit steht insbesondere die Sicherstellung der Pressefreiheit im Fokus der Thüringer Polizei.

Im Rahmen eines Pressegesprächs stellt die Landespolizeidirektion am 25. Juni 2026 ihr Medienkonzept vor. Dabei werden die geplanten Maßnahmen zur Gewährleistung der freien Berichterstattung sowie zum Schutz der Medienschaffenden erläutert.

Ort: Landespolizeidirektion, Melchior-Bauer-Straße 5, 99092 Erfurt, Raum 226 Zeit: 25. Juni 2026, 12:00 - 13:00 Uhr

Vertreterinnen und Vertreter der Presse werden gebeten, sich per E-Mail bei der Pressestelle der Landespolizeidirektion (pressestelle.lpd@polizei.thueringen.de) für die Teilnahme anzumelden.

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